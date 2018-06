GöppingenUm 15.38 Uhr verschickte Frisch Auf am Donnerstag die Nachricht, die nicht mehr allzu überraschend kam: Der Verein und Trainer Brack gehen ab sofort getrennte Wege. Wie so oft war das Aus mit der branchenüblichen Floskel „im gegenseitigen Einvernehmen“ überschrieben. Wie auch immer: Das Scheitern wird als eines der größten Missverständnisse in die Vereinsgeschichte eingehen. Denn erst am 2. Februar diesen Jahres gab der Traditionsclub die Verlängerung des Vertrags mit dem Trainer bis zum 30. Juni 2019 bekannt.

Wie es zu der Kehrtwende kam? Offenbar haben sich die Probleme zwischen dem Großteil der Mannschaft, der medizinischen und der