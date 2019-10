EsslingenZwei Derbys sorgen für die Highlights dieses Handballwochenendes: Die HSG Ostfildern trifft in der Württembergliga auf den TSV Deizisau, in der Landesliga steht das Duell Zweiter gegen Erster zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Köngen an. In der Baden-Württemberg Oberliga tritt der TSV Neuhausen zum Spitzenspiel an.

Männer – 3. Liga

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist der TV Plochingen gegen Mitaufsteiger TV Hochdorf am Samstag (20 Uhr) heiß auf einen Sieg. „Es wird ein ganz wichtiges Spiel für uns, die Punkte aus solchen Duellen brauchen wir“, sagt Trainer Michael Schwöbel. Verkraften muss das Team den Ausfall des nächsten