DenkendorfWährend in den Handballligen das Trainerkarussell für die kommende Saison so langsam an Fahrt aufnimmt und der eine oder andere Verein sich bereits während der Runde von seinem Coach getrennt hat, herrscht beim TSV Denkendorf auf dieser Position Kontinuität – und was für eine: Der Landesligist hat den Vertrag mit Ralf Wagner bereits verlängert und geht mit dem Trainer damit schon in die sechste Saison. „Es ist eine Win-Win-Win-Situation“, erklärt der Sportliche Leiter Klaus Riehs, „für den Verein, für die Mannschaft und für Ralf.“ Trotz der langen Zusammenarbeit „sind alle noch hungrig, das kann man auch an der Tabelle ablesen“, betont Riehs.