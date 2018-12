EsslingenDie SG Hegensberg/Liebersbronn II hat das Handball-Derby der Kreisliga A gegen die SG Esslingen gewonnen. In der Bezirksliga bleibt der TSV Denkendorf nach dem Sieg in Altbach Tabellenführer. In der Bezirksklasse hatte der TSV Wolfschlugen II keine Probleme, Rang eins zu verteidigen.

Bezirksliga

TV Altbach – TSV Denkendorf 20:32

Der TSV Denkendorf hat auch sein letztes Auswärtsspiel im Jahr 2018 und damit alle Partien in der Fremde in der Hinrunde gewonnen. In der ersten Hälfte war die Partie noch ausgeglichen. Die Denkendorfer gingen fahrlässig mit ihren Chancen um. In der 29. Minute