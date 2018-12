Laupheim„Unerwartet deutlich“ gewannen die Württembergliga-Handballer des TSV Deizisau beim HV RW Laupheim. Trotz der Personalsorgen auf Deizisauer Seite hieß es am Ende 25:36 (11:19). Christof Clauß vom TSV-Management lobte: „Es war eine klasse Mannschaftsleistung“. Bei der sogar ein alter Bekannter mitwirkte: Der TSV reaktivierte für das Auswärtsspiel Dennis Prinz, der den Ausfall des an der Lippe verletzten Simon Kosak am Kreis kompensieren sollte. Das tat er bestens. „Dennis hat unserer Abwehr Stabilität gegeben“, erklärte Clauß, „und das war, zusammen mit der überragenden Torhüterleistung, Grundstein für den Erfolg“. Deizisau kam gut ins Spiel