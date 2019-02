Esslingen „Es war kein schönes Handballspiel mit vielen Fehlern“, sagte Team-Coach Daniel Kraaz. Trotzdem lautete das Ergebnis zwischen den Landesligisten Team Esslingen und dem TV Aixheim 23:18 (10:7). Zu Beginn lief alles gut für die Esslinger, in der 13. Minute führten sie bereits mit 7:1. „Wir hatten eigentlich alles im Griff“, sagte Kraaz, „aber dann machten wir zu viele technische Fehler und Aixheim fand ins Spiel“. Der TV kam über Einzelaktionen zum Torerfolg und verkürzte so vor der Pause auf drei Tore. Im Angriff glänzte beim Team vor allem Thorben Merk, der in Hälfte eins fünf Tore machte. „Aixheim spielte irgendeinen komischen Handball“, sagte