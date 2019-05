OstfildernEin Handballspiel, in dem über 60 Minuten alles genauso gelingt, wie man sich das vorgenommen hatte, man sich in den sprichwörtlichen Rausch spielt und den Gegner von der ersten bis zur letzten Minute beherrscht, kommt selten vor. Die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen wissen das nur zu gut – erst recht nach der bisherigen Saison, in der es dem TVN nur vereinzelt gelang, das eigene Leistungsvermögen über einen längeren Zeitraum abzurufen.

Das Heimspiel gegen den VfL Oldenburg war so gesehen sinnbildlich für die ganze Spielzeit. Auf eine ganz schwache erste Hälfte folgte ein starkes Aufbäumen unmittelbar nach der Pause, ehe die