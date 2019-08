DeizisauDer Aufsteiger FC Esslingen wurde seiner Favoritenrolle im Spiel der Fußball-Kreisliga, Staffel 1, beim TSV Deizisau II in jeder Hinsicht gerecht. Einzig die Chancenverwertung hätte noch besser ausfallen können. So sah es am Ende auch Esslingens Trainer Mario Palomba: „Wir haben in vielen Phasen so gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben viele Chancen herausgespielt, an der Verwertung werden wir noch arbeiten müssen.“

Esslingens Sportvorstand Martin Hägele freute sich über das Ergebnis: „Das erste Spiel des FCE in der Kreisliga A, hatte historischen Charakter und wurde souverän und überzeugend gewonnen. Mit dem TSV RSK