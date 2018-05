EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga gewann der FV Neuhausen seine Auswärtspartie beim FTSV Kuchen klar mit 3:0. Der TSV Berkheim hatte bei der 0:4-Niederlage beim Tabellenführer SC Geislingen keine Chance und verlor das vierte Spiel hintereinander. Damit bleiben die Berkheimer abstiegsgefährdet.

SC Geislingen – TSV Berkheim4:0

In der ersten Hälfte hielt der TSV Berkheim beim Spiel gegen den Tabellenführer SC Geislingen noch gut mit. Der TSV hatte auch Torchancen, nutzte diese jedoch nicht. Anders dagegen Geislingen. Matariz Darboe erzielte in der 24. Minute den Führungstreffer. In der zweiten Hälfte