EsslingenWährend Fußball-Landesligst TSV Köngen den Abstiegskampf bereits die Saison über gewohnt ist, will Bezirksligist TSV RSK Esslingen das Abrutschen in ähnliche Gefilde mit einem Sieg in Eislingen verhindern.

Landesliga

Der TSV Köngen kann doch noch gewinnen, wie sich zuletzt beim 3:0-Erfolg in Bargau zeigte. Doch ausruhen ist beim Schlusslicht verboten, wie Trainer Stephan Hartenstein klar sagt: „Ganz im Gegenteil. Wenn wir jetzt nicht direkt nachlegen, bringt uns der Sieg auch nicht viel.“ Am Sonntag empfangen die Köngener den TV Echterdingen.

Bezirksliga

Viertes Auswärtsspiel in Folge für den TSV RSK Esslingen: Als Gast beim 1. FC