Kreis EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga trennten sich die SGM T/T Göppingen und Aufsteiger TSV Denkendorf nach einer abwechslungsreichen Begegnung 5:5 (1:2)-Unentschieden. Der TSV Köngen verlor zuhause das Absteigerduell gegen den FC Frickenhausen mit 1:2 (0:2).

SGM Göppingen – Denkendorf 5:5

Zehn Tore gab es zu Rundenbeginn zwischen der SGM T/T Göppingen und dem TSV Denkendorf zu sehen. In der Anfangsphase waren die Göppinger die überlegene Mannschaft und gingen früh durch Davud Vehab in Führung (5.). Nach gut einer halben Stunde wurde Denkendorf stärker. In der 26 Minute erzielte Christian Brandner den Ausgleich. Noch vor der Pause erzielte