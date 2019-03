EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga kam der TSV Deizisau im Duell mit dem TSV Neckartailfingen zu einem Unentschieden in letzter Sekunde. Daniel Riela erzielte in der 86. und 90. Minute die Treffer zum 3:3-Endstand. Besonders hervorzuheben ist die Moral der Deizisauer, die sich trotz zwei verschossener Elfmeter in der 65. und 90. Minute nicht aufgegeben haben.

Auch beim Heimspiel des TSV Denkendorf gegen den VfL Kirchheim gab es späte Treffer. Die Denkendorfer gingen erst kurz vor Schluss durch Nico Riccio in Führung und mussten in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleichstreffer hinnehmen. Drei Punkte im Abstiegsrennen wären von großer Bedeutung