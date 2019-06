Kreis EsslingenNach all der Aufregung der vergangenen Wochen hat die Saison für die SG Eintracht Sirnau in der Fußball-Kreisliga A mit dem direkten Klassenverbleib doch noch ein versöhnliches Ende gefunden. Nun präsentierte der Verein sein neues Trainer-Duo: Auf SGE-Urgestein Alwin Gschwendtner, der die Mannschaft vor drei Jahren übernommen hatte und sich zukünftig wieder anderen Aufgaben im Verein zuwendet, folgen Gaetano Intemperante und als Co-Trainer Matthias Schwarz. Der TSV Deizisau II muss indes den Umweg über die Relegation nehmen und trifft dort am Donnerstag (18.30 Uhr) auf den TSV Baltmannsweiler, den Zweiten der Kreisliga B, Staffel