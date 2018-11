EsslingenIn der Fußball-Kreisliga A gab es an diesem Wochenende viele Tore. Plochingen siegte mit 5:0, Harthausen mit 9:0 und Hochdorf mit 6:1.

VfB Oberes./Zell – ASV Aichwald 0:1

Elias von Kirchbach erzielte mit dem 1:0 für den ASV Aichwald das einzige Tor in dieser Begegnung. In der 95. Minute sah Vojislav Jovanovic vom VfB die Gelb-Rote Karte.

FV Plochingen – Wendlingen 5:0

Bereits in der 2. Minute brachte Hrvoje Markic den Tabellenführer aus Plochingen in Führung. Patrick Warth erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. In der zweiten Hälfte schlug Warth