EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga feierte der FV Neuhausen beim TSV RSK Esslingen einen 5:1-Sieg.

Der TSV RSK Esslingen ging in der 7. Minute durch Till Augner in Führung. Der Ausgleich fiel in der 15. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Josip Colic. Charalampos Kiouptsidis erhöhte kurz darauf auf 2:1 für Neuhausen (21.). Durch Tore von Georgios Kaligiannidis (51.), Patrick Werner (56.) und Charalampos Kiouptsidis (70.) siegte der FVN mit 5:1.

Köngen – SGM T/T Göppingen 1:1

Göppingen ging in der 11.