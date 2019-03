Kreis EsslingenDerby, Revanche, Wiedergutmachung sowie Ab- und Aufstiegskampf – all das erwartet die Fußballfans am kommenden Wochenende auf den Sportplätzen der Region. Während Bezirksligist TSV Köngen im Derby sowie Spiel der Woche gegen den FV 09 Nürtingen ran muss, bekommt es der abstiegsgefährdete TSV RSK Esslingen in derselben Liga mit dem Vierten 1. FC Donzdorf zu tun. Der ASV Aichwald will in der Kreisliga A nach der bitteren Niederlage der Vorwoche gegen den TSV Wendlingen Wiedergutmachung betreiben. Im zweiten Spiel der Woche trifft in der Kreisliga B, Staffel 1, Tabellenführer FC Esslingen auf den Dritten SG Eintracht