EsslingenDem TSV Köngen II gelang in der Kreisliga A, Staffel 1, im Spiel gegen den TSV Deizisau II der Befreiungsschlag: Nach zuvor vier Niederlagen gewann Köngen mit 6:1. Der FC Esslingen entschied beim 3:0 in Berkheim wieder einmal ein Spiel in den letzten 20 Minuten.

In der Staffel 3 gelang dem VfB Reichenbach der zweite Sieg in Folge. Der VfB drehte einen 0:2-Rückstand gegen den TSGV Albershausen zu einem 4:3-Sieg und verbesserte sich auf Platz vier. Der TV Hochdorf gewann sicher mit 6:1 gegen den 1. FC Donzdorf II.red

Staffel 1

TSV Köngen II –