BuchFußball-Landesligist TSV Köngen hat beim TSV Buch 1:0 (1:0) gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Mit 22 Punkten ist Köngen weiter 14. der Tabelle.

„Aufgrund der ersten Hälfte war der Sieg hochverdient“, sagte Köngens Sportlicher Leiter Joachim Dienelt. Allein in den ersten zehn Minuten ließen die Köngener drei klare Chancen liegen. Sven Römer erzielte in der 19. Minute den Siegtreffer für die Gäste. „Max Pradler hätte dann zum Matchwinner werden können“, sagte Dienelt. In der 23. Minute stand Pradler allein vor dem Bucher Keeper – und schoss vorbei. „Mit sieben bis acht Toren hätten wir in die Pause gehen