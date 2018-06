EsslingenKnapp war’s, doch am Ende hat es für den Fußball-Landesligisten TSV Köngen nicht ganz gereicht, den direkten Klassenverbleib zu sichern. Die Mannschaft muss nun den Umweg über die Relegation in Angriff nehmen. Bezirksligist TSV Deizisau hat sein Saisonziel am letzten Spieltag hingegen doch noch erreicht – und das trotz einer 0:2-Niederlage gegen Kuchen.

Landesliga

Es war alles angerichtet für ein Fußball-Fest: 500 Zuschauer, grün-weißer Rauch aus den Bengalos der Fans und Unmengen an kostenlosen Shirts, die der Hauptsponsor an die Zuschauer verteilte. Nur die Spieler des TSV Köngen wurden den freudigen Erwartungen nicht ganz