EsslingenIn der Fußball Kreisliga A bleibt der FV Plochingen auch im achten Spiel ungeschlagen und gewann beim TSV Berkheim in Unterzahl mit 4:1. Ebenfalls ungeschlagen bleibt der TSV Harthausen durch den 2:1-Erfolg gegen den TSV Wendlingen.

TSV Berkheim – FV Plochingen1:4

Die ersten 20 Minuten in der Begegnung zwischen dem TSV Berkheim und dem FV Plochingen waren sehr kampfbetont. In der 23. Minute gab es eine Gelb-Rote-Karte gegen den Plochinger Dario Markoc. In Unterzahl schoss Hrovje Markic (27.) das 1:0 für Plochingen. Sebastian Franken glich in der 29. Minute aus – Markus Penzkofer aber