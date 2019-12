NellingenBeim VfB Stuttgart herrscht seit langer Zeit ein großer Verschleiß von Trainern, Sportdirektoren und Präsidenten – Kontinuität sieht anders aus. Ein Beispiel könnte sich der Fußball-Zweitligist an kleineren Vereinen nehmen. Zum Beispiel am TV Nellingen. Dort stehen Abteilungsleiter Roland Bohusch, Spielleiter Udo Kressler und Kassier Achim Müller seit 20 Jahren an der Spitze der Abteilung Fußball – ohne Unterbrechung. Erst kürzlich überreichte ihnen Ex-FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher für ihr herausragendes Engagement den WFV-Ehrenamtspreis, schon länger sind sie Inhaber der Ehrennadel in Bronze.

Das Trio hat in dieser Zeit viele schöne