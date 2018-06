Harthausen Der TSV Deizisau II krönte im entscheidenden Relegationsspiel seine starke Saisonleistung und steigt nach dem knappen 3:2 (2:2)-Sieg über die SV 1845 Esslingen erstmals seit vier Jahren wieder in die Fußball-Kreisliga A auf. Die Esslinger hingegen müssen nun nach lediglich zwei Spielzeiten wieder den Gang in die unterste Spielklasse antreten. Matchwinner der Deizisauer war Stürmer Felix Luz, der zwei Treffer zum Sieg beisteuerte.

Am Ende hatten es die Deizisauer nicht zuletzt Ex-Profi Felix Luz, zu verdanken, dass sie in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisliga A antreten. Der 36-Jährige, der unter anderem für den FC Augsburg