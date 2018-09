Esslingen Die Favoritenrolle im Fußball ist so eine Sache. Der FC Bayern München in der Bundesliga hat sie jede Woche und wird dieser auch größtenteils gerecht. Ab und an kommt es jedoch auch anders: Dann zerbricht der vermeintliche Favorit an jener Rolle und den damit einhergehenden hohen Erwartungen und bekommt vom Außenseiter ein Bein gestellt. Wenn am Sonntag (15.30 Uhr) in der Kreisliga A der TV Hochdorf den TSV Köngen II empfängt, dann scheint auch hier die Rolle des Favoriten klar verteilt zu sein.

Die Hochdorfer, die vor der Saison aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, haben einen Saisonstart nach Maß hingelegt: Drei Spiele, drei Siege