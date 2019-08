Kreis EsslingenWenn man sich bei den Mannschaften der Kreisliga A 1 umhört, dann herrscht weitestgehend Einigkeit: Die Meisterschaft wird nur über den Aufsteiger FC Esslingen gehen. Gleich zehn der 15 Vereine glauben, dass dem FCE der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga gelingt. Dem gegenüber stehen drei Enthaltungen und jeweils eine Stimme für den TV Unterboihingen sowie den ASV Aichwald. Die Esslinger jedenfalls nehmen ihre Favoritenrolle gerne an und machen kein Geheimnis daraus, dass sie im Juni 2020 den zweiten Aufstieg in Serie bejubeln möchten.

Ein Selbstläufer dürfte die am Sonntag beginnende Runde für die Esslinger aber in keinem Fall