Kreis EsslingenDie Saison in den Fußballklassen der Region neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt, es wird spannend. Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf – derzeit auf einem Abstiegsplatz – trifft am Sonntag auf den direkten Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz. Gegen den FTSV Kuchen sollte der TSV dringend dreifach punkten. Gleiches gilt für den FV Plochingen in der Kreisliga A. In den verbleibenden drei Spielen möchte der FVP drei Siege einfahren, um den Aufstieg in die Bezirksliga zu sichern.

Bezirksliga

Für den TSV Denkendorf steht am Sonntag (15 Uhr) ein richtungsweisendes Spiel an. Im FTSV Kuchen erwartet der Tabellen-14. den