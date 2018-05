EsslingenMartin Hägele, der Sportvorstand des FC Esslingen, sprach von einem „historischen Moment“. Auf der Tribüne des Stadions bei der Eberhard-Bauer-Halle in Weil rief er den Start des Erwachsenenfußballs beim FCE aus. In der Tat ist es ein bemerkenswertes Ereignis: Knapp sieben Jahre nach der Gründung des Talentfördervereins und einer durchaus vorzeigbaren Arbeit im Jugendfußball wagt der Verein den nächsten konsequenten Schritt: Im Herbst nimmt der FC Esslingen am Spielbetrieb der Aktiven teil. Zunächst ganz unten in der Kreisliga B. Auch die Frauen des FCE werden in der neuen Saison eine Mannschaft stellen.

Es soll der Anfang einer