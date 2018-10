EsslingenFür vier Trainer kommt es am Fußball-Wochenende zu brisanten Duellen: In der Bezirksliga treffen Thomas Gentner und Thorsten Schöllkopf jeweils auf ihre Ex-Clubs, in der Kreisliga B, Staffel 2, stehen sich zwei Arbeitskollegen gegenüber.

Bezirksliga

Ein Wiedersehen wird das Duell des TSV Deizisau beim TSV Denkendorf am Sonntag (15 Uhr) für deren Trainer Thomas Gentner und Thorsten Schöllkopf. Gentner trainierte fünf Jahre die Denkendorfer, ehe er zur vergangenen Saison nach Deizisau wechselte. Und dort spielte wiederum einst der Denkendorfer Coach Schöllkopf vier Jahre lang. Die Denkendorfer um Innenverteidiger und Pressewart Tim Kurka