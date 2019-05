EsslingenEin Wort fällt häufig in dieser Runde. Das Wort „Erfolgsgeschichte“. Die Vorstandsmitglieder des FC Esslingen und Mario Palomba, der Trainer der ersten Männermannschaft des Vereins, sitzen zusammen und ziehen Bilanz. Es ist ein guter Zeitpunkt dafür. Seit sieben Jahren nehmen FCE-Teams am Spielbetrieb teil, die Erwachsenen-Teams haben bald die erste Saison hinter sich. Und Palombas Männermannschaft hat gerade vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B und den Aufstieg in die Kreisliga A klargemacht. Ziel erfüllt. Und das souverän.

Es soll nur der Anfang sein. Palomba hält den Durchmarsch in die Bezirksliga für machbar.