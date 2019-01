Anzeige

Esslingen (olt)Die Gruppenspiele beim EZ-Pokal 2019 sind beendet und in Gruppe 2 gab es eine Überraschung. Der TSV Zizishausen, im Vorfeld als einer der Favoriten gehandelt, ist ausgeschieden. Stattdessen setzten sich in der Gruppe der TSV Deizisau und die HSG Ostfildern durch. In Gruppe 4 schafften es der TSV Denkendorf und die HSG Ebersbach/Bünzwangen ins Viertelfinale. Wie die Spiele gelaufen sind, lesen Sie in unserem Blog-Rückblick des zweiten Tages. Viel Spaß!