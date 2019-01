Anzeige

Im letzten Spiel des Tages ging es zwischen Grabenstetten und Esslingen nicht mehr um viel. Das merkte man den beiden Teams bei einem behäbigen Start auch an. Dann aber fanden beide Mannschaften ihren Rhythmus. Grabenstetten lag zwar andauernd in Führung, setzte sich aber nie wirklich ab. Esslingen blieb auch Dank Torwart Benedikt Schrade am TSV dran. Erst nach dem Seitenwechsel erspielte sich Grabenstetten erstmals eine Fünf-Tore-Führung. Doch die SG gab sich nicht auf und kam wieder auf ein Tor heran. Der Klassenunterschied zwischen den beiden kam erst in letzten Minuten zum Vorschein. In dieser Phase war der TSV den entscheidenden Ticken abgezockter als die SG und holte somit den dritten Platz in der Gruppe 4. Esslingen beendet das Turnier auf dem vierten Platz.