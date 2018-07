Anzeige

EsslingenDer EZ-Lauf eignet sich wunderbar als Jahresziel für Kinder, um sich in ihrer Altersgruppe gemeinsam zu bewegen und Sport zu treiben. In meiner Arbeit in der physiotherapeutischen Praxis begegnen mir immer mehr Kinder und Jugendliche, die sich immer weniger bewegen – aufgrund des verstärkten Medienkonsums und ihrer verplanten Freizeit. Dies hat zur Folge, dass ihnen die einfachsten Übungen und Bewegungstests immer schwerer fallen, beispielsweise der FBA-Test, der Einbeinstand, das Purzelbaum schlagen, rückwärts auf einem Balken zu balancieren, Liegestützen und mehr.

Die Statistiker sprechen von alarmierenden Zahlen: Mehr als 80 Prozent der deutschen Jugendlichen im Alter zwischen elf und 15 Jahren bewegen sich immer weniger, auch bei den Jüngsten steigt der Prozentsatz rapide an. Gerade in der Wachstumsphase ist es aber sehr wichtig, dass Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachgehen, damit ernsthafte Schädigungen am Haltungs- und Bewegungsapparat vermieden werden. Paradox erscheint, dass es zwar ein großes und vielfältiges Angebot an sportlichen Aktivitäten gibt, im Alltag trotzdem Bewegungsmangel herrscht.

Diejenigen unter uns, die die Jugendjahre bereits hinter sich gelassen haben, erinnern sich bestimmt noch daran, wie sie früher auf der Straße oder im Hof mit Begeisterung die alten Bewegungsspiele betrieben haben. Heute bezeichnet man dies als „unorganisierten Sport“. Dieser eignet sich auch bestens dafür, sich auf den Eßlinger Zeitung Lauf vorzubereiten.

Sackhüpfen, Himmel und Hölle, Seilspringen, Gummitwist, Kicken, Fang- und Ballspiele – um nur einige Beispiele zu nennen – bringen viel Spaß, fördern das soziale Miteinander und sind gesund. Der ganze Körper ist bei den Spielen mit eingebunden, beispielsweise werden beim Springen alle Muskeln, Sehnen und Bänder, Knochen und Gelenke beansprucht und gekräftigt. Hüpfen wirkt erfrischend und entspannend auf Körper und Geist. Außerdem werden durch die Bewegungsspiele die Rumpfmuskulatur gestärkt, das Herz-Kreislauf-System trainiert, die Ausdauer sowie die Koordinationsfähigkeit verbessert.

Empfohlen werden mindestens 60 Minuten sportliche Bewegung am Tag. Schön, dass der EZ-Lauf zu mehr Bewegung auch bei Kindern beiträgt.

Das Esslinger Physiocentrum Rath und Neigenfind gibt im Vorfeld des Eßlinger Zeitung Laufs Tipps, um die Vorbereitung effektiv und abwechslungsreich zu gestalten.