EsslingenEs dauert nur noch einige Tage, dann ist Schluss: Noch bis zum 19. Juni (24 Uhr) sind Online-Voranmeldungen für den 19. Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal am 8. Juli möglich. Danach ist eine Teilnahme nur noch über eine Nachmeldung möglich.

Voranmeldungen: Auch etliche Schulen haben sich mittlerweile angemeldet, insgesamt haben sich schon mehr als 1600 Läuferinnen und Läufer einen Start für den Lauf durch die Esslinger Altstadt vorgenommen. Wer sich bis zum 19. Juni nicht entschließen kann, kann sich nachmelden: am Samstag, 7. Juli, von 11 bis 14 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Juli, ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs. Die Nachmeldestelle befindet sich in der Esslinger Schelztorhalle.

Esslinger Lauffieber: Zum siebten Mal findet das Esslinger Lauffieber statt. Am Sonntag, 10. Juni, ab 10.30 Uhr (Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 10 Uhr möglich) geht es am Esslinger Jägerhaus weniger um Bestzeiten, sondern um den Spaß am Laufen. Eine ideale Gelegenheit, um mit der ganzen Familie oder der Firma gemeinsam Laufsport zu betreiben – auch für Walker und Nordic-Walker. Veranstalter sind das Gesundheitscenter Fiala und das Laufschuhwerk. Durch die unterschiedlichen Strecken von drei, 5,5 und neun Kilometern findet jeder seine persönliche Herausforderung. In diesem Jahr wird mit den Startgeldern das Klinikum Esslingen mit dem Interdisziplinären Brustzentrum und dem Zentrum für Gynäkologische Tumorerkrankungen unterstützt. Alle Informationen gibt es unter www.esslinger-lauffieber.de.hin