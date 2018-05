StuttgartDas wohl letzte Kapitel eines grausamen Mordfalles, der die Stadt erschütterte, ist am Donnerstag still und leise abgeschlossen worden: Der 29-jährige Deniz E., der Haupttäter im sogenannten Zementmord, wurde abgeschoben Er stieg am Morgen am Stuttgarter Flughafen in eine Maschine, begleitet von Beamten der Bundespolizei. In Istanbul übergaben die Polizisten den 29-Jährigen an die türkischen Behörden, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage.

Zehnjährige Haftstrafe verbüßt

Deniz E. hatte bis zum vergangenen Sommer eine zehnjährige Haftstrafe für den Mord an Yvan Schneider aus Rommelshausen verbüßt. Er hatte den Schüler