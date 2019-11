StuttgartDie Befürworter einer milliardenschweren Sanierung der Stuttgarter Oper müssen im baden-württembergischen Landtag noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn insbesondere Abgeordnete aus Stuttgart-fernen Wahlkreisen tun sich schwer damit, den Kostenanteil des Landes in Höhe von einer halben Milliarde Euro in ihren heimatlichen Regionen zu rechtfertigen. Die Bedenken finden sich – mit Ausnahme der Grünen – in allen Fraktionen, und es sind weit mehr als Einzelstimmen.

„Wir sehen, dass die immensen Kosten für die Opernsanierung in Stuttgart für die Menschen im Land nicht zu vermitteln sind“, sagte der Fraktionschef der