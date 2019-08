StuttgartAngelika Kühnel fährt mit dem Auto von Leonberg-Höfingen zur Arbeit in der Uhlandschule in Stuttgart-Rot. Wenn die Lehrerin aber in die Innenstadt will, fährt sie fast immer mit der S-Bahn. Seit mehreren Jahren nutzt die 43-Jährige dafür die App VVS mobil. „Das ist einfach bequem. Wenn ich zur S-Bahn gehe, lade ich mir auf dem Weg schon das Ticket herunter.“ Probleme hatte sie nie, bei ihrer einzigen Kontrolle konnte sie ihr Handy vorzeigen.

Kühnel ist auch einem Zukunftsprojekt gegenüber aufgeschlossen. 22 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg und das Land selbst wollen 2020 einen großen Testballon steigen lassen. Ein Projekt, in dessen