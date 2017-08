Stuttgart (ae) - Das Thema Müll schlägt derzeit in der Landeshauptstadt hohe Wellen. Vergangene Woche kündigte OB Fritz Kuhn an, pro Jahr zehn Millionen Euro in die Sauberkeit der Stadt investieren zu wollen, um der Vermüllung des öffentlichen Raums Herr zu werden. Weniger Probleme bereitet offenbar die Abfallmenge pro Haushalt in Stuttgart. Das behauptet zumindest eine aktuelle Studie.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w