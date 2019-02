StuttgartDer Koalitionsausschuss hat am Dienstag sechs Punkte zur Luftreinhaltung in Stuttgart verabschiedet. Mit ihnen soll eine deutliche Minderung der Stickstoffdioxidbelastung erreicht und das von 2020 an vorgesehene Fahrverbot für Euro-5-Diesel abgewendet werden.

Neu ist die Festlegung von Grünen und CDU auf die Erreichbarkeit der Parkhäuser. Bereits seit dem 1. Januar vom Fahrverbot betroffene Diesel unterhalb von Euro 5 sollen Parkhäuser außerhalb des Talkessels – er umfasst die Stadtbezirke Mitte, Nord, Süd, Ost und West – anfahren können. Das von Winfried Hermann (Grüne) geführte Verkehrsministerium hat neun Tage