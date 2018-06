Stuttgart-Zuffenhausen (pol) Laut Polizeiangaben entwendete der bislang unbkannte Täter in der Nacht von Dienstag Mit einem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Scheune entwendeten Traktor verursachte ein bislang unbekannter Täter im Gewann Grund und Schertlinsäcker einen Schaden in Höhe von zirka 150.000 Euro. Der Unbekannte hatte zuvor das Holztor einer Scheune aufgehebelt und den darin abgestellten Traktor im Wert von 50.000 Euro kurzgeschlossen. Beim Herausfahren aus der Scheune blieb er am Tor hängen und riss dieses komplett aus der Verankerung.

Trekker macht Zäune in Kleingartenanlage platt

Nach der Fahrt über die Felder