Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Anschlag in Manchester ist die Bestürzung auch in Baden-Württemberg groß, zugleich wollen Event-Veranstalter und die Polizei aber nicht in Aktionismus verfallen. Das bisherige Sicherheitskonzept im Südwesten habe sich insgesamt bewährt, sagte ein Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft «in.Stuttgart». Die meisten Besucher von Events zeigten großes Verständnis für Taschenkontrollen und Körper-Abtasten.

