Stuttgart (pol) Eine Anzeige in eigener Sache mussten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen stellen: Eine Streifenwagenbesatzung befand sich gegen 0.30 Uhr bei Ermittlungen in einer Gaststätte an der Geißstraße, was von zwei bislang unbekannten Männern dazu genutzt wurde, an dem abgestellten Streifenwagen das hintere Kennzeichenschild abzureißen und zu stehlen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.