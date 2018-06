Stuttgart (red)Eines der seltensten Erlebnisse in der Pflanzenwelt bahnt sich in der Wilhelma an. Die Titanwurz wird zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder einen der größten Blütenstände der Welt ausbilden. Er erreicht innerhalb von nur zwei Wochen mehr als zweieinhalb Meter Höhe. Die Pflanze blüht dabei lediglich eine Nacht, stinkt erbärmlich und heizt sich auf mehr als 30 Grad auf. So täuscht die pfiffige Pflanze vor, ein Tierkadaver zu sein, um Fliegen anzuziehen, die für sie die Bestäubung übernehmen. Weil dies so kraftraubend ist, bringt die Amorphophallus titanum die meiste Zeit nur einen Stängel mit Blättern hervor, um Energie zu tanken. Alle