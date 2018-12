Anzeige

In der Gesamtregion kostet der Quadratmeter aktuell durchschnittlich 9,90 Euro und ist damit im Vergleich zum Jahr 2014 (9,40 Euro) um 0,50 Euro gestiegen. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart unter mehr als 600 Unternehmen im Ballungsraum Stuttgart.

„In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Lage des Arbeitsplatzes ein wichtiges Kriterium im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Die Innenstadt von Stuttgart als Bürostandort gewinnt seit Jahren an Beliebtheit“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalzl.

600 Unternehmen befragt

Der durchschnittliche Mietpreis im Stadtkreis Stuttgart ist mit 11,30 Euro pro Quadratmeter mit Abstand am höchsten in der Region, gefolgt von den Landkreisen Böblingen (9 Euro), Ludwigsburg (8,50 Euro), Rems-Murr (8,40 Euro), Esslingen (8,30 Euro) und Göppingen (7,80 Euro). Auch bei den Miet-Nebenkosten ist die Landeshauptstadt mit 2,90 Euro für den Quadratmeter am teuersten, während in der Region im Schnitt 2,40 Euro anfallen. Laut Umfrage berichten etwa ein Fünftel aller befragten Unternehmen in der Region von Mieterhöhungen in den vergangenen zwei Jahren. Insbesondere in den Innenstadtbezirken von Stuttgart müssen Mieter tiefer in die Tasche greifen als noch vor drei Jahren. Innerhalb des Cityrings stiegen die durchschnittlichen Mieten von 13,70 Euro im Jahr 2014 auf 14,60 Euro pro Quadratmeter in diesem Jahr. Etwas günstiger sind die angrenzenden Innenstadtbezirke Nord, Ost, Süd und West. Dort werden im Durchschnitt 11,70 Euro pro Quadratmeter verlangt. Die Vorstadtbezirke wie Zuffenhausen/Feuerbach oder Bad Cannstatt sind mit durchschnittlichen Mieten von 10,10 Euro und 9,80 Euro pro Quadratmeter deutlich günstiger, haben aber in den vergangenen Jahren stark aufgeholt. Knapp 40 Prozent der dort befragten Unternehmen berichten von Mietpreissteigerungen in den vergangenen zwei Jahren. Vaihingen und Möhringen sind die einzigen Standorte, für die der Mieter inzwischen weniger bezahlen muss als vor drei Jahren. Während die Mietpreise in der Befragung 2014 noch gleichauf mit denen der Innenstadtbezirke lagen, sind sie nun auf eine durchschnittliche Nettomiete von 10,20 Euro gesunken.

Büromieter möchte erreichbar sein

Die Beliebtheit von Büros in Citylage ist in allen Landkreisen der Region zu spüren und spiegelt sich auch dort in den höheren Durchschnittsmieten wider. Spitzenreiter bei den Kreisstädten ist Böblingen mit einer durchschnittlichen Büromiete von 9,80 Euro. Am erschwinglichsten sind Büromieten mit einem Durchschnittspreis von acht Euro in Göppingen. Die höchsten Durchschnittswerte für Einzelstandorte in der Region erreichen Sindelfingen mit 10,50 Euro und Schorndorf mit 10,10 Euro pro Quadratmeter.

Die Geschäftslage ist für Büros zwar nicht so entscheidend wie für den Einzelhandel. Dennoch bestimmt der Standort neben der Ausstattung der Räume, dem Erscheinungsbild des Gebäudes und der Flächenflexibilität die Mietpreishöhe. Der Büromieter möchte außerdem gut erreichbar sein. Die meisten der befragten Unternehmen in der Region sind mit der Anbindung über die Straße zufrieden. Neun von zehn Unternehmen sind gut mit dem Auto erreichbar, bei den übrigen werden die Anfahrtsmöglichkeiten meist als ausreichend bezeichnet. Bei der Erreichbarkeit mit Bus und Bahn zeigen sich 75 Prozent der Unternehmen mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zufrieden.