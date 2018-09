Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Unbekannte haben bei einer Münzmesse in Stuttgart eine wertvolle australische Goldmünze gestohlen. Das Exponat ist zwischen 8.000 und 9.500 Euro wert, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Das Geldstück sei während einer Messe in der Schleyer-Halle in einer gläsernen Vitrine gewesen. Bei der Goldmünze handelt es sich demnach um eine limitierte australische 500-Dollar-Münze. Die Ermittler vermuten, dass die Münze gestohlen wurde, während der Aussteller am Samstag einem Besucher ein anderes Exponat aus der Vitrine zeigte. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die womöglich etwas beobachtet haben.