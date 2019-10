StuttgartDer Leiter des städtischen Schulverwaltungsamts, Andreas Hein, hat ein ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen unsere Schulen endlich so aufstellen, wie es auch im Bildungsplan vorgesehen ist – das ist bis jetzt an so gut wie keiner Schule der Fall.“ Die Rede ist von der digitalen Ausstattung. Nur eine einzige Schule in Stuttgart habe eine flächendeckende Ausstattung mit WLAN und Endgeräten: die IT-Schule.

Der Bildungsplan von 2016 sieht vor, dass auch allgemeinbildende Schulen den Umgang mit digitalen Medien in mehreren Fächern vermitteln. Voll vernetzt und digitalisiert sind bisher aber nur 30 von 178 Schulliegenschaften in der Landeshauptstadt.