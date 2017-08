Stuttgart - Tansania gilt als eines der ärmsten Länder der Welt - fast 50 Prozent der Bevölkerung lebt in extremer Armut und muss mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. Viele Menschen in dem ostafrikanischen Land sind von der Landwirtschaft, insbesondere der Baumwolle, abhängig. „In den 1990er-Jahren brach dieser Wirtschaftszweig zusammen, was auf die Privatisierung von Fabriken, Engpässe von Baumwolle und Elektrizität zurückzuführen war“, sagt der Stuttgarter Martin Kluck, der im Rahmen eines Hilfsprojekts T-Shirts bedruckt und mit dem Erlös Schulen in Tansania unterstützt. Der Clou