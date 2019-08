StuttgartNach der Bürgerumfrage 2019 des Statistischen Amtes der Stadt zum Thema Leben in Stuttgart liegen jetzt die ersten Ergebnisse vor. 17 Prozent der Teilnehmer stuften die Lebensqualität als „sehr gut“ ein. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage dieser Art 2017. Die Gruppe jener, die das Wörtchen „gut“ ankreuzten, ging um drei Prozentpunkte zurück. Daher sank die Quote aller Zufriedenen von vormals 80 auf 79 Prozent. Als mittelmäßig empfanden die Lebensqualität in Stuttgart 19 Prozent der Teilnehmer (plus 2 Punkte), als schlecht wie schon 2017 zwei Prozent. 81 Prozent erklärten, dass sie gern in Stuttgart leben. 2017 waren es