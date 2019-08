StuttgartSchon seit Jahren gibt es bekanntlich Bestrebungen der Landeshauptstadt, für seine Krankenhäuser den Status Uniklinikum zu erreichen. Nun, da das Land die Zahl der Medizinstudienplätze erhöhen will, um dem wachsenden Ärztemangel entgegenzuwirken, hat die Stadt dazu einen Anlauf genommen. In Anlehnung an eine andere medizinische Fakultät will man Studierende in den klinischen Semestern ausbilden. Dem Vernehmen nach hat das Wissenschaftsministerium inzwischen aber den Vorschlag gemacht, dass die zusätzlichen 150 Medizinstudienplätze an den bestehenden Fakultäten in Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm und Mannheim geschaffen werden