Stuttgart525 Euro, das ist viel Geld – zumal für Studenten. Aber so viel Geld soll ein Student in Stuttgart zukünftig berappen, wenn er ein landesweites Semesterticket für Baden-Württemberg haben möchte. So zumindest sieht es das Modell vor, das die Landeskonferenz der Studentenausschüsse mit der Deutschen Bahn, den baden-württembergischen Verkehrsbetrieben, dem Verkehrsministerium sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst erarbeitet hat.

Über dieses Modell wurde im Frühjahr in einer Online-Umfrage abgestimmt. Das Ergebnis liegt nun vor: Von den teilnehmenden 37.562 Studierenden haben 51,5 Prozent die Einführung des Tickets