Stuttgart (pol)Ein 35-Jähriger hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Reisende belästigt und beleidigt und einen Polizeibeamten in die Hand gebissen. Ein Reisender meldete nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr über den Polizeinotruf, dass er durch einen Mann am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße beleidigt und genötigt worden sei. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den somalischen Staatsangehörigen an und nahm ihn vorläufig fest. Der stark alkoholisierte Mann war bereits zwei Stunden zuvor in einer S-Bahn der Linie S2 nach Stuttgart-Rohr auffällig geworden, wo er nach jetzigem Ermittlungsstand ebenfalls Reisende belästigte. In der