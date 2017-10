Anzeige

Der Lagedienstführer der Feuerwehr Jürgen Jonetzko hatte in der Nacht auf Dienstag alle Hände voll zu tun. „Zwischen fünf und sechs Uhr morgens gab es vermehrt Wind und Regenfälle in Stuttgart, die einige Schäden verursacht haben.“ Bis in den Nachmittag haben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei um die Schäden gekümmert. Sie haben beispielsweise auf den Straßen liegende Bäume, Äste, Bauzäune und Verkehrszeichen aufgeräumt. Personen wurden durch die Unwetterschäden nicht verletzt. Im gesamten Stadtgebiet musste allein die Polizei zwischen 5.45 Uhr und 9.15 Uhr zu knapp 30 unwetterbedingten Einsätzen